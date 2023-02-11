受到拜登政府對大陸半導體出口制裁影響，外媒報導，大陸最成功晶片企業之一、記憶體（NAND Flash）大廠長江存儲近幾個月大幅削減生產設備訂單，光是大陸設備商華創科技就遭暴砍70%訂單，反映出長江存儲的擴張計畫受到華府晶片禁令的重大擊潰。

南華早報報導，據消息人士透露，美國對大陸晶片業祭出嚴苛的出口限制，加上全球記憶體市場需求降溫，長江存儲近幾個月已經開始削減自家人訂單，其中大陸半導體設備商華創科技被大幅砍單7成，情況相當慘烈。

台經院研究員劉佩真表示，長江存儲面臨生產和銷售的重大不確定性，正在減少對設備供應商的採購。

大陸專家雖盛讚長江存儲擁有強大創新能力，但也警告，面對美國對先進半導體技術出口實施制裁後，大陸必須將重點轉移到成熟製程技術的開發。

而大陸晶圓代工巨頭同樣遭到美國圍殺等外部因素挑戰，中芯國際執行長趙海軍日前提到，中芯京城因「設備交付延遲」，量產時間將延後1至2個季度。