經濟部與高雄市政府於11日共同召開第4次大林蒲遷村說明會，市府都發局先釋利多，但大林蒲遷村權益促進會、高雄市議員陳麗娜搶先召開記者會，不滿市府半年才辦一次說明會，每次只先釋出小恩小惠，是在凌遲居民，提「土地價購每坪25萬」、「發放安置費、空汙補償費」、「一坪農地換60％建地」等3大訴求。

大林蒲遷村遲遲未定案，今日經濟部與高雄市政府於中油大林蒲活動中心召開第4次遷村說明會，說明會前夕，市府都發局先釋利多，除已公布的私有住商土地協議價購價格，由每坪14.05萬元提高到每坪14.5萬元；為落實照顧居民，目前居民們住的房屋，無論合法與否，皆將以「全新重建價格補償」，不會因建物屋齡老舊而減價，皆以相同等級建築物適用同一標準給予補償，並依遷村當年度物調指數加計補償金額，不會有所差別。

第4次大林蒲遷村說明會前，大林蒲遷村自救會會長黃琨育、高雄市議員陳麗娜搶先召開記者會。（洪靖宜攝）

不過，會前大林蒲遷村自救會會長黃琨育、高雄市議員陳麗娜搶先召開記者會，不滿市府每半年才辦說明會，每次只釋出小恩小惠，陳麗娜認為市府毫無誠意，切香腸般式的說明會是凌遲大林蒲百姓，遷村遙遙無期，如果土地和總預算都沒有增加，不可能有更好遷村條件，說明會等於是白說，她要求市府增加遷村預算、增加安置土地、4年內遷村完畢。

他們提出3大訴求，包含「土地價購金每坪25萬」，目前鳳鼻頭成交價已高達每坪20萬，臨海工業區每坪25萬起跳，遷村安置地更達到每坪30萬，因此價購單價至少要提高到每坪25萬才合理：另外，大林蒲長期環境受害，得有「發放安置費空汙補償費」、而在農地則要「一坪換0.6坪建地」，黃琨育表示，大林蒲目前建地一坪方公尺公告地價為4700元，農地為2700元，農地價值是建地的60％，因此農地換建地起碼要換60％才合理。

已經住在大林蒲70多年的陳玉西表示，她家方圓50公尺之內就有5個人罹患癌症，其中有3個是肺腺癌，她自己本身也是，懷疑就是空氣汙染所造成，但安置費和空汙補償費，說明會也隻字不提，完全沒有誠意。

現場開放34位居民發言，經濟部長王美花與高雄市長陳其邁及市府團隊皆親自出席，王美花說，已經多次來到大林蒲，也希望今天能定案，市長陳其邁都有將居民問題將帶回中央討論解方，希望這次是最後一次參加說明會。

經濟部長王美花與高雄市長陳其邁及市府團隊出席。（洪靖宜攝）

高雄市長陳其邁說，4次說明會他都親自到場回答居民問題，只要合理、公平就一定會努力完成，大林蒲如能早一日遷村，居民才能安居樂業，未來要搬遷的預定地，右手邊靠近鳳山溪，左手邊中崙社區實價登陸一坪35至40萬，加上捷運黃線，周遭有醫院學校和社關懷據點會，搬過去的環境一定是比現在環境更好，如果有共識，就趕緊搬，中央和市府一定會將居民財產、生活照顧好。

居民一一提出意見，包含條件沒談好不能遷村，以及搬遷補償費問題，未來在地店家搬遷後，該如何補償和輔導再建，還有遷村時間，甚至更直問陳其邁這4年會不會「落跑」，如果會就換別人來遷，陳其邁也強調他與落跑2字沒有關聯，會照顧好鄉親權利。