隋棠夫婦近日遭捲入「擾鄰」風波，相關話題持續引發熱議論，不少網紅、藝人紛紛藉此機會提出與左鄰右舍相處的感想，其中，電音女神「大芭比」安苡葳也深有體會，於昨(10)日在臉書上發文表示：「都快變鬼了還被投訴！」

安苡葳昨日在臉書上發文：「很認真看完隋棠的新聞，也有感同身受的心情。」透露自己也被鄰居多次投訴過「擾鄰」，指出：「她說她家貓怕吵、家中兔子一有聲音會躁動，進而擾亂主人、媽媽退休身體不好，憂鬱怕吵等等一堆我找不到是我問題的問題。」更直言：「我走路都已經快變鬼了，妳還來投訴我。」字句間盡顯不滿的心情。

此外安苡葳也認為「管理員沒有任何的分貝證據，不能任意幫住戶投訴合法住戶，不然視同過錯。」認為被多次投訴也給她帶來不小的困擾，指出若真覺得聲音太吵，可交由警方處理，不要麻煩腦霧的管理人員。更在留言區中表示：「管理員就是有（管理）之必要，也有協調之責必要，不要只奉命行事而已。」

安苡葳於文末幽默表示：「願所有怕*雲很吵、*灰塵很吵、*霧很吵的住戶，快去買透天別墅，讓所有可愛的動物，有安身之處，大家各自極為安好，有幸福美滿的日子。」貼文一出後，引發網友共鳴，紛紛留言表示：「只能說一樣米養百樣人」、「我覺得就是欠訓練啦」、「這樣的霸氣是股正能量，我喜歡！」