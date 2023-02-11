星雲法師2月5日圓寂，包括中國佛教協會和大陸國家宗教事務局長、中華宗教文化交流協會會長崔茂虎，昨天（10日）均向佛光山宗務委員會致唁电，內文如下：

中國佛教協會唁電

佛光山宗務委員會：

驚悉佛光山開山宗長星雲長老於2023年2月5日安詳示寂。人天眼滅，般若舟沈。佛教界同仁深感悲痛，謹致深切哀悼！

星雲長老是享譽世界的傑出高僧，一生行解並重、精進不息，領眾熏修、丕振宗風，著述弘法、不遺餘力，行化五洲、廣結善緣，是深受國際佛教界四眾弟子敬仰和愛戴的「人間菩薩」。

星雲長老是人間佛教思想的重要倡導踐行者、弘揚發展者。長老創建佛光山道場，開創人間佛教的佛光山模式，推動人間佛教思想在台灣地區和海外華人佛教界契理契機的踐行、弘揚、傳承、發展，為人間佛教思想與時俱進、深入人心作出了卓越貢獻。

星雲長老是海峽兩岸佛教友好交流的開拓發展者、兩岸關係和平發展的擁護推動者。長老心系兩岸關係和平發展，致力於兩岸佛教友好交流，多次率團參訪祖國大陸，推動佛指舍利赴台供奉瞻禮，與兩岸高僧大德共同發起世界佛教論壇，為加強兩岸宗教和人文交流、推動兩岸關係和平發展作出了影響深遠的重要貢獻。

星雲長老是中國漢傳佛教和中華文化的海外弘揚者、傳播者。長老一生秉持佛陀普度眾生的本懷，弘法足跡遍及五洲四海，推動中國漢傳佛教和中華優秀傳統文化走向世界、扎根海外、廣利有情，為漢傳佛教和中華文化的世界傳播作出了巨大貢獻。

我們深切緬懷星雲長老一生的悲智願行，歷史將永遠銘記長老為兩岸佛教友好交流、漢傳佛教國際傳播和兩岸關係和平發展事業所貢獻的無盡功德！

長老弘法利生的巍巍功德，贊不能盡；長老為法忘軀的崇高精神，與世長存。長老光輝的願行功德必將激勵兩岸佛教界牢記祖庭根脈，更加珍視一脈相承的殊勝法緣，更加珍重同根同源的深厚法誼，更加珍惜兩岸關係的和平發展，為推動兩岸民間交流貢獻佛教界的智慧和力量。

至誠祈願星雲長老慧身常住，蓮登九品，不捨娑婆，乘願再來！

中國佛教協會

2023年2月10日

大陸國家宗教事務局長、中華宗教文化交流協會唁電：

佛光山宗務委員會：

驚悉星雲長老於2023年2月5日安詳示寂，法海舟沈，慧日光暗，不勝悲痛，謹向佛光山四眾弟子致以深切的哀悼和誠摯的慰問！

星雲長老是寶島台灣宗教領袖、傑出高僧。長老一生精進熏修，興隆道場，教觀並重，宏範十方，遍撒菩提，居功至偉。長老以弘傳中國佛教為使命，與老一輩高僧大德們一起，為台灣去除殖民化影響，恢復中國佛教文化傳統貢獻畢生力量；在島內及世界各地創建道場，致力於推動和踐行「人間佛教」；成立國際佛光會，在國際上弘傳漢傳佛教和中華文化，匯聚佛門智慧，貢獻世界和平，堪稱一代宗師。

長老身在台灣心繫兩岸，致力推動兩岸佛教友好交流，為促進兩岸民眾心靈契合、推動兩岸關係和平發展做出了重要貢獻。多年來，長老不辭辛勞，輾轉奔走海峽兩岸，舉辦一系列有深遠影響的重大交流活動，書寫兩岸佛教交流的新篇章。牽頭迎請佛指舍利赴台供奉，成就兩岸民間交流盛事；協力無錫，共同主辦第二屆世界佛教論壇，開創了兩岸交流的新模式；推動兩岸佛教界青年法師交流，為延續兩岸佛教界法誼親情厚植根基；向蘇州寒山寺迎請「兄弟和合鐘」，向世界展示了兩岸佛教同根同源、法乳一脈的血緣和法誼，赤子之心，可嘉可嘆。

長老舍報西歸是兩岸佛教乃至世界佛教重大損失。我們深切緬懷長老一生的悲智願行，惟望佛光山四眾弟子賡續長老遺志，接力推進兩岸佛教友好交流，共同參與到民族復興和祖國統一進程中來，共創中華民族美好未來。

值此之際，特函弔唁。

國家宗教事務局、中華宗教文化交流協會會長崔茂虎

2023年2月10日