第5屆世界棒球經典賽(WBC)下月開打,昨天官方公布各組封面代表人物,不過A組封面竟無中華隊球員,在網路上引發熱議,中華隊官方、中職會長蔡其昌及承辦賽事的悍創運動行銷也都發聲明捍衛國家隊尊嚴;今天WBC也立刻換上新圖,中華隊球員放上林子偉,同時WBC主席史摩(Jim Small)也發聲明回應。

WBC主席Jim small請本次承辦單位悍創運動行銷發布的聲明稿,內容如下:

“We posted a World Baseball Classic graphic to social media that inadvertently did not include a player from the Chinese Taipei, and we regret the error and the inconvenience we have caused to our friends in Taiwan. We truly appreciate the opportunity to bring the World Baseball Classic back to Taiwan, and we look forward to staging a successful event” – Jim Small

“我們於世界棒球經典賽的社群貼文圖片不慎遺漏了中華隊的球員.對於所發生的錯誤以及對我們在台灣的夥伴們所造成的不便,我們致上歉意.我們非常珍惜再次於台灣舉辦世界棒球經典賽的機會,我們也期待可以很順利地舉辦這場盛大的活動” – Jim Small

此外,針對WBC主席史摩今早針對圖片遺漏中華隊球員,公開發出聲明向中華隊致歉,中華隊官方回應接受道歉並希望WBC官方未來在執行相關工作事務上能夠更為謹慎,務必重視中華隊與所有球迷的感受。