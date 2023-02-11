全新的三星Galaxy S23系列將於24日起正式在台上市，此次就主打超規格升級、超明亮夜幕攝影，低光源自拍等特色，務求讓使用者在日夜都能拍出明亮清晰的美照，而Galaxy S23 Ultra也更是搭載2億像素鏡頭，因此此次將與iPhone 14 Pro Max一起進行前後鏡頭、在日夜拍攝上的差異，還在觀望要不要跳坑換三星手機的果粉，正好可以參考一下。

Galaxy S23 Ultra此次自拍鏡頭升級到1200萬像素，更升級為Dual Pixel對焦技術、首搭載Super HDR，對焦迅速準確，背後逆光的處理也能看得見細節，而且就算在人像模式也能使用廣角模式，邊緣霧化得相當自然，自拍人臉的成像也非常仔細，就算開了美肌模式也非常自然，記者可是覺得有感升級，而iPhone 14 Pro Max的人像拍攝，雖然沒有廣角模式，但照片卻較微明亮，而且人臉有自動美肌與調色，表現自然之餘也不會過於「真實」，滿足自拍的需求，同時邊緣霧化處理也不突兀，但逆光上就比較難以解決過曝的問題。

Galaxy S23 Ultra在逆光拍攝上，明顯表現出不過曝的優勢以外，更保留了天空的細節，以及旁邊本來較暗的建築物與樹木都明亮起來，而且顏色上也更顯濃厚，樹上綠、紅色的葉子顏色也能清晰可見，而iPhone 14 Pro Max則偏向自然風格，太陽光能拍出散發的光線，天空的細節也相當漂亮，但相對的建築物與樹木就稍暗，整體來說比較接近肉眼所見的畫面。

Galaxy S23 Ultra在逆光自拍時不僅不會過曝，人像模式的邊緣霧化也相當自然。（石欣蒨攝）
Galaxy S23 Ultra在逆光自拍時不僅不會過曝，人像模式的邊緣霧化也相當自然。（石欣蒨攝）
iPhone 14 Pro Max在逆光自拍時容易過曝，但人臉就有自動美肌與調色的效果。（石欣蒨攝）
iPhone 14 Pro Max在逆光自拍時容易過曝，但人臉就有自動美肌與調色的效果。（石欣蒨攝）

Galaxy S23 Ultra此次搭載了3倍及10倍的光學變焦，最高更支援100倍超高倍變焦，在拍攝100倍變焦時，就算手會抖也能靠AI幫忙修復照片，拍攝起來相當輕鬆，照片成像也非常清晰，而iPhone 14 Pro Max則支援3倍光學變焦放大、6 倍光學變焦範圍，最高可達15倍數位變焦，雖然焦距沒有三星的高，但照片也是相當清楚。

Galaxy S23 Ultra在逆光拍攝上表現出不過曝的優勢，更保留了天空與周遭暗處的細節。（石欣蒨攝）
Galaxy S23 Ultra在逆光拍攝上表現出不過曝的優勢，更保留了天空與周遭暗處的細節。（石欣蒨攝）
iPhone 14 Pro Max逆光拍攝上成像自然，太陽光線處理得相當漂亮，但暗處細節就未能兼顧。（石欣蒨攝）
iPhone 14 Pro Max逆光拍攝上成像自然，太陽光線處理得相當漂亮，但暗處細節就未能兼顧。（石欣蒨攝）

記者個人實測覺得三星Galaxy S23 Ultra確實拍照、錄影上都有所升級，明顯在明或暗的環境中都能拍出明亮且清晰的照片，而且還支援Expert Raw的各種有趣、專業的拍攝功能，像星空攝影、多重曝光等，不管是手殘族或專業攝影玩家都能滿足；至於iPhone 14 Pro Max原本的拍攝功能就相當強大，但對比此次夜拍的表現，明顯不夠明亮，不過記者實測夜間自拍錄影時，人臉與背景的明暗度都特別不錯，自然的拍攝風格相信還是有不少的愛好者。

Galaxy S23 Ultra的100倍超高倍變焦，照片成像非常清晰。（石欣蒨攝）
Galaxy S23 Ultra的100倍超高倍變焦，照片成像非常清晰。（石欣蒨攝）
Galaxy S23 Ultra的100倍超高倍變焦，照片成像非常清晰。（石欣蒨攝）
Galaxy S23 Ultra的100倍超高倍變焦，照片成像非常清晰。（石欣蒨攝）
iPhone 14 Pro Max最高支援15倍數位變焦，焦距雖然不高，但成像仍相當清楚。（石欣蒨攝）
iPhone 14 Pro Max最高支援15倍數位變焦，焦距雖然不高，但成像仍相當清楚。（石欣蒨攝）
iPhone 14 Pro Max最高支援15倍數位變焦，焦距雖然不高，但成像仍相當清楚。（石欣蒨攝）
iPhone 14 Pro Max最高支援15倍數位變焦，焦距雖然不高，但成像仍相當清楚。（石欣蒨攝）

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