全新的三星Galaxy S23系列將於24日起正式在台上市，此次就主打超規格升級、超明亮夜幕攝影，低光源自拍等特色，務求讓使用者在日夜都能拍出明亮清晰的美照，而Galaxy S23 Ultra也更是搭載2億像素鏡頭，因此此次將與iPhone 14 Pro Max一起進行前後鏡頭、在日夜拍攝上的差異，還在觀望要不要跳坑換三星手機的果粉，正好可以參考一下。

Galaxy S23 Ultra既然主打夜拍，當然不會令人失望，就算在像teamLab一樣，在低光源搭配投影畫面時，也能輕鬆拍出明亮且清晰的照片，人臉也不會黑掉，表現可是相當出色，就算手殘族也能按下快門就可以拍出好照，對比iPhone 14 Pro Max，假如開啟夜拍模式，在投影燈光下就會過曝，讓燈光環境顏色都過白，但不開的話就會像照片中，人臉會全暗掉，嘗試多次後，還是非常難在低光源配合色彩燈效下拍出明亮照片。

Galaxy S23 Ultra的前鏡頭因著大幅度升級，在夜間自拍時也能輕鬆拍出明亮的照片，人臉不會過黑，但背後的燈飾就略為過曝，顏色變的過於白亮，但因快速能對到焦，就算拿著去人潮滿滿的燈會，也能迅速拍好照片，不太會像過去因黑暗環境，就會造成自拍照片容易因手抖而糊掉，iPhone 14 Pro Max則是背後的燈飾能拍到不過曝、人臉也不過暗，令人滿意的成像，雖然要多按幾次對焦的框框於人與燈飾之間，但至少兩者都能拍到清晰可見的畫面。

Galaxy S23 Ultra的低光源拍攝效果出眾。（石欣蒨攝）

iPhone 14 Pro Max的低光源拍攝效果較難以控制。（石欣蒨攝）

此次在幾近全黑、僅有圖中小燈泡的狀態下進行實測，Galaxy S23 Ultra明顯整體比較明亮之餘，小燈泡的光也不會過曝而散開，能像螢火蟲一樣看到一顆顆在發亮，而且最驚喜的是就算把照片放大也不會糊掉，能看到人臉、背後芒草等細節，而iPhone 14 Pro Max在夜拍模式時，表現也相當不錯，人物看起來有自然的亮度，後面的芒草也能見到部分細節，整體來說雖然較暗，但非常能拍出氛圍感，照片成像也是偏自然風格的感覺與色調。

Galaxy S23 Ultra夜間自拍大幅度升級，隨手都能拍出明亮照片。（石欣蒨攝）

iPhone 14 Pro Max夜間自拍下，人與燈飾都能拍出適合的亮度與顏色。（石欣蒨攝）

Galaxy S23 Ultra支援Expert Raw拍攝功能，加入了強大的星空攝影模式，當開啟星象指南，即可掌握星座、星雲等所在位置，不用每次打開別的APP對準天空才找到想拍的星座，更能設定的長時間曝光捕捉清晰的星空美景。

Galaxy S23 Ultra在極黑環境下，照片明顯整體比較明亮，放大照片也相當清晰。（石欣蒨攝）

iPhone 14 Pro Max在極黑環境下能拍出氛圍感，成像也偏自然風格的感覺與色調。（石欣蒨攝）