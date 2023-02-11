美國F-22隱形戰機擊落阿拉斯加上空飛行物

白宮說，在美軍出動F-22戰機，發射飛彈擊落阿拉斯加上空的飛行物後，至今沒和中國軍方溝通。

據《新聞周刊》（Newsweek）10日報導，白宮國家安全會議（NSC）戰略溝通協調官柯比（John Kirby）周五證實，在美國總統拜登令下，擊落了在阿拉斯加領空40,000 英尺（12192公尺）處的物體。

而在拜登下令擊落前，美軍飛行員判斷，上面並沒有人。與上次擊落中方間諜氣球相比，美方這次採取了較迅速的行動。

當柯比周五被問及，中美間溝通的狀況時，他坦承，由於美國在北京設有使館，兩國當然在外交層面有接觸。不過，他也表示，遺憾的是，兩軍之間的溝通管道目前似乎尚未開啟。

白宮國家安全會議（NSC）戰略溝通協調官柯比（John Kirby）對美國擊落阿拉斯加高空飛行物發表談話

自從去年時任美國聯邦眾院議長的裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，北京就中止了和美方間的一些溝通管道。柯比說，雖然美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）為了與解放軍重建溝通管道作出「真誠的努力」，但卻被「斷然拒絕」。

柯比強調：「那令人遺憾，尤其是像在這種時候，你會想要盡量保持溝通管道暢通。」