近日歐洲部份國家議會議員先後訪問台灣，捷克總統當選人與蔡英文總統通電話等一系列事件，引發中國大陸反彈。中國駐歐盟大使傅聰警告，上述行為都直接違背了歐共體在1975年中歐建交時做出的承諾，「如果這些承諾被違背，將會從根本上改變或動搖雙邊關係的基礎。我想提請歐盟夥伴注意這個問題的嚴重性。」

中國駐歐盟使團網站消息，2023年2月8日，中國駐歐盟使團團長傅聰大使出席歐盟智庫歐洲政策中心（European Policy Center）舉辦的「60分鐘吹風會」，與主持人、知名學者莎達（Shada Islam）對話交流，並回答現場觀眾提問。

關於台灣問題，傅聰強調，「一個中國原則是中方的一條紅線。我必須非常強烈地重申這一點，因為堅持一個中國原則是中國同所有其他國家，包括歐盟關係的基礎。我必須提請人們注意歐共體1975年與中國建交時做出的重要承諾。」

傅聰指出，當時歐共體承諾，所有成員國在台灣問題上採取中華人民共和國接受的立場。歐共體還承諾不與台灣發展任何官方關係，也不與台灣簽署任何協議。這些都是非常具體和重要的承諾。

「但現在一些人似乎認為任何國家都有權解釋自己的一個中國原則」，傅聰不滿的說，「我們看到，歐共體的基本承諾受到了侵蝕，一些議員訪問了台灣，歐盟機構的高級官員也訪問了台灣，甚至出現了一些關於歐盟與台灣簽署投資協議的討論。」

傅聰警告，這些都直接違背了歐共體在1975年中歐建交時做出的承諾。「如果這些承諾被違背，將會從根本上改變或動搖雙邊關係的基礎。我想提請歐盟夥伴注意這個問題的嚴重性。」

主持人莎達直言，「您剛才談到這會從根本上改變中歐關係，我想說的是，這對歐盟來說是一個相當重的威脅。」她質疑，「台灣是世界貿易組織的一個成員，它以觀察員身份參加了世界衛生大會。如果台灣是世界貿易組織的成員，我們當然可以與台灣簽訂投資協定。」

傅聰反駁，「我們不接受歐盟同台灣簽署協定。台灣地區是以單獨關稅區身份加入世貿組織，不是一個國家，不能與其簽署條約。這與基於條約或官方協議的雙邊關係不同，不是同一回事。」

關於台灣地區參與世界衛生組織問題，傅聰表示，「中國台灣省，我想用正式的名稱，曾被邀請作為觀察員參加世界衛生大會，是基於一個中國原則。台灣地區不再有權作為觀察員參加世衛大會的原因，也是由於台灣當局拒絕承認一個中國原則。台灣地區因此失去了參會資格，因為世衛組織只向主權國家開放。」

莎達反問，「大使，我有點不理解中國在國際上孤立您稱之為台灣省的做法。台灣是重要的晶片生產地，在國際舞台扮演越來越重要的角色。我在想，現在是否到了應該在台灣問題上採取『與時俱進』的政策的時候了？」

傅聰表示，實際上，中國並未阻止台灣開展同世界的經貿合作。中國大陸的立場是，台灣可以（與其他組織或國家）保持經貿關係，只要這不隱射台灣擁有國家主權。這是最基本的要求，因為台灣是中國的一部分。

傅聰表示，確實，台灣是非常重要的半導體生產地，也是該領域有影響力的參與者。中國大陸沒有採取任何阻止措施。相反，台灣當局卻試圖阻止向中國大陸出口晶片，不是嗎？「我們並未阻止台灣發展經濟關係，問題是他們正試圖利用一切機會將其提升到政治層面。捷克當選總統與所謂的台灣『總統』通話，這意味著什麼？這難道不是政治性質的嗎？對吧？」

此外，歐洲擔憂中方對台灣是否會越來越強硬，如果不是現在就進攻的話？大家對可能會出事的擔憂是否在上升？

傅聰駁斥，「我不認為中國很強硬。中國實際上採取的是過去幾十年一貫的立場，只不過我們用更明確的措辭表達而已。說到強硬，我們知道有些人說中國在台灣問題上很強硬。大家需要知道一個事實，我們不否認採取強硬立場，但每次中國這麼做都是對外部挑釁的回應。」

傅聰指出，最近一輪的挑釁非常明顯，美國前國會眾議長裴洛西訪問台灣。中方實際上要求美方叫停訪問，但裴洛西不顧中方反覆交涉執意訪台。「你期待中方坐視主權被其他國家踐踏嗎？我們當然要對此作出強烈反應。但請記住，中國從來不挑事，我們是在回應挑釁。所以中國沒有強硬。」