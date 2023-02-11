Maybe leave Rocky alone if you're playing the @Eagles 😅 pic.twitter.com/DXkEuljAXo — SportsCenter (@SportsCenter) January 29, 2023

NFL第57屆超級盃即將於2月13日開打，堪薩斯酋長隊的球迷似乎犯了一個大錯誤，他們跑去對手老鷹隊的主場費城耀武揚威，還給當地的地標「洛基」雕像穿上了酋長隊球衣。美媒ESPN報導，洛基被視為老鷹隊的守護神，歷來膽敢這樣做的球迷，最後都害自己的球隊敗給老鷹隊。

洛基巴波亞（Rocky Balboa）是拳擊電影《洛基》系列的男主角，也是好萊塢影星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）的成名角色，電影在費城多處留下經典鏡頭，獲頒1976年奧斯卡最佳影片，成為費城市民的驕傲。

惡搞洛基雕像的下場通常不妙，2015年紐約巨人隊球迷給雕像穿了巨人球衣，結果在例行賽大敗給老鷹。2018年國聯冠軍戰，明尼蘇達維京人球迷照做了，也慘遭老鷹痛宰。2018年第52屆超級盃，新英格蘭愛國者的球迷給雕像換上湯姆布雷迪（Tom Brady）的球衣，但還是敗給老鷹。洛基最近一次是被舊金山49人隊穿上球衣，49人隊在今年國聯冠軍賽被老鷹痛宰。

費城老鷹官推也忍不住嗆聲：「重複做一樣的事卻期待出現不同的結果，這就叫做瘋狂。」

綽號「義大利種馬」的洛基雖然是史特龍創作出來的人物，但他是如此地激勵人心，不只是費城，遠在塞爾維亞的城鎮日蒂什泰也有洛基雕像，費城的雕像也曾出現在電影《洛基3》。史特龍在2011年入選國際拳擊名人堂，以表彰他對職業拳壇的卓越貢獻。