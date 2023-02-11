賴清德副總統今接見「社團法人中華民國藥師公會全國聯合會暨亞洲藥學會(FAPA)成員」時表示，感謝藥師們在疫情期間協助防疫，也期許與亞洲藥學會進一步合作，以造福更多民眾。

副總統表示，蔡總統指示他代表政府，公開感謝藥師公會全體會員，在過去3年COVID-19疫情期間，站在第一線幫助國家防疫，厥功甚偉。藥師們除了協助政府販售實名制口罩、快篩試劑、調劑防疫藥品外，還要協助藥品調度，甚至送藥到府，在防疫過程中，擔任非常重要的角色。

賴清德指出，藥師公會已經超越單純藥師專業團體的角色，也站在公益的角度，平時深入社區，到長照中心或民眾家中提供各項藥事照護，並進行正確醫療用藥宣導，他要向藥師們表示敬意。

賴清德提到，蔡總統非常歡迎亞洲藥學會成員到訪臺灣，也特別感謝亞洲藥學會對臺灣的支持，亞洲藥學會第29屆年會在臺灣舉辦，意義重大，這也是對藥師公會全體會員的努力最重大的肯定。副總統也對亞洲藥學會致力提升亞洲與世界的藥學進步、用藥安全，以造福民眾的目標深感欽佩。

賴清德期許臺灣藥學界能獲得亞洲藥學界進一步的支持，未來密切合作，增進彼此的進步，創造雙贏，造福更多民眾。也期待亞洲藥學會成員們在臺灣四處走訪、品嘗臺灣美食、欣賞風景，感受臺灣溫暖的人情味，並歡迎再度來臺訪問和旅遊。