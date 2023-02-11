韓國天團「BIGBANG」32歲前成員勝利2019年捲入性招待、偷拍不雅影音風波，遭判刑1年6個月，由於羈押時間達5個月，只需再服刑1年1個月，本月9日他提前出獄，關於他涉案的判決書也被韓媒獨家披露，可見他參與的性招待約有29次，甚至在大陸舉行見面會後，便偷拍了3名大陸女子的裸背躺床照傳到老司機群組，消息傳回微博令大陸網友相當憤怒。

勝利所經營的夜店2019年爆出暴力、販毒、性侵等風波，更因此牽扯出鄭俊英的黃金手機和老司機群組八卦，可見勝利等人過去常在群組炫耀床照或不雅影片，甚至在女方不知情的情況下進行偷拍，據《JTBC》報導，勝利的判決書中洋洋灑灑列出了勝利過去的犯罪過程，可知勝利從2015年開始就進行幫忙接洽性招待的工作，同年曾接待一位日本投資者買春。

報導中指出，勝利的對象除了日本人，還有大陸、香港、和台灣人，自2015年12月起，在兩個月內接洽的性招待次數就有29次，為此花費4300萬韓元（約102萬台幣），隔年勝利到大陸辦BIGBANG粉絲見面會，結束後在沒告知對方的情況下，偷拍了3位大陸女性裸體趴在床上的照片，並發到群組中。

對此，勝利辯解是從新加坡的中間人收到的照片，並非他自己所拍，但法官依據當時的證據和對話紀錄不採信，見此，大陸網友紛紛回應：「我看看哪個中粉來洗」、「有人不知道嗎，之前來大陸開演唱會，演唱會前排的好看的很多都會收到那種慶功party的邀請」、「吐了」、「大陸粉絲見面會4p？」、「這種下流胚還有粉絲嗎？」。

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