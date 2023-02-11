中國災害防禦協會地震應急救援專業委員會今發布《關於土耳其地震轉入緊急賑濟階段的倡議書》，呼籲各會員及社會救援隊伍指，救援進程到第五天，因低溫等環境因素，生存機會已經大大下降，災區也已全面轉入緊急賑濟安置階段。為不再給受災國增加負擔，避免各種風險隱患，專委會呼籲大陸國內尚未啟程的生命救援隊伍立即取消或中止行動計畫。

中國災害防禦協會地震專委會稱，2023年2月6日土耳其、敘利亞大地震災害發生以來，部分會員單位和多支社會救援隊伍發揚國際人道主義精神，不畏艱險、不遠萬里開赴土、敘地震災區開展人道主義救援工作。用行動弘揚中國人民熱愛和平、尊重生命、真誠相助的大國責任。

不過，隨著時間的進展，救援進程已達到第五天，因低溫等環境因素，生存機會已經大大下降，災區也已經全面轉入緊急賑濟安置階段。為了不再給受災國增加負擔，避免各種風險隱患，根據目前整體形勢，專委會呼籲國內尚未啟程的生命救援隊伍立即取消或中止行動計畫，冷靜、理性、克制，以人道實際需求為優先，以更科學、實際的行動踐行使命。

專委會也籲請在外會員單位和夥伴團隊務必服從駐外使領館、國家隊和受災國政府有關部門、聯合國相關機構的調度和安排，密切關注各種環境風險的變化，及時制定、報備撤離計畫，有序行動，保障自身安全。