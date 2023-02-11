星雲法師5日圓寂，佛光山將於13日舉行頌讚典禮，但具有爭議的前中國宗教局長葉小文則未予同意來台，據了解，團中有國台辦副主任龍明彪也被擋，對此，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，他們有官方身分的本來就有既有機制，這個是一定要尊重的，透過其他方式，或是透過法師圓寂的事件來借題發揮，其實是不需要增加複雜性。

大陸宗教界與信眾來台弔唁也成為兩岸議題焦點，陸委會昨日已完成星雲法師陸港親友、各界寺友、信眾及宗教人士共計120人入出境許可證核發作業，不過，除了葉小文外，龍明彪也遭阻擋，遭外界質疑民進黨組黨宗教交流。

鄭運鵬指出，現在還是邊境管制，出入境不管任何事由政府都能做彈性的協助，但還是必須經過政府的核准，尤其中國疫情不透明，包含日本、美國很多國家都有對他們特別的限制。

鄭運鵬說，當然星雲法師圓寂這件事情，陸委會也有特別聲明，會給專案和效率上的幫忙，他們有官方身分的，本來就有既有機制，台辦系統的機制就是透過陸委會申請，不需要透過佛光山，這點上面希望機制對機制、政府對政府，這個是一定要尊重的。

他也強調，如果是透過其他方式，或是透過法師圓寂的事件來借題發揮，其實是不需要的，會增加複雜性。