遭爆翹班泡湯的運安會主委楊宏智請辭獲准，國民黨副秘書長李彥秀今表示，楊請辭獲准，這是維護官箴的最低標準，也是民主政治最基本的底線，提醒行政院長陳建仁「不是請辭就斷尾求生了」，楊恐涉貪瀆部分也應繼續依法究責。

李彥秀認為，陳建仁除道歉外，運安涉及人民生命財產安全，應儘速遴選專業服眾的良才，後續政風單位對楊宏智調查結果也應公開。

國民黨副發言人周羿希則表示，運安會主委身負重任，待遇優渥，居然翹班泡溫泉，飲宴費用還讓全民買單，已嚴重涉及貪瀆，免職理所當然，消息傳出的第一時間就該辭職，如此被動拖到現在，民眾如何相信陳建仁內閣有決心反省改革？

周羿希舉例，原能會前主委謝曉星涉嫌職場性騷擾、霸凌，也拖了四個月才遭免職，眷戀權位、死皮賴臉，這就是民進黨的內閣閣員一貫作風。

對比疫情中心指揮官王必勝遭爆婚外情還能「外遇高升」，楊宏智卻遭「斷尾求生」，周羿希揶揄，有無關係在陳建仁團隊內還是非常重要，民進黨連對自己人都雙重標準，民眾還能對它有什麼期待？

周羿希說，顯然要留在陳內閣，「跟對派系」還是比會做事重要，好意思說自己「用人唯才」？