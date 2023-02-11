英國警方週五表示，在英格蘭東部諾福克郡（Norfolk）發現了一枚二戰時期的未爆彈，在拆除過程中發生爆炸，所幸沒有造成任何造成人員傷亡的消息，目前警方已經解除了封鎖線，大多數道路已經重新開放，居民也被允許返回。

據《英國廣播公司》（BBC）11日報導，在諾福克郡大雅茅斯（Great Yarmouth）於本週二（7日），當炸彈首次在2根天然氣管道附近被發現時，警戒就已經拉到位，當這一枚二戰炸彈在進行拆除工作時發生爆炸，造成了數英里外都能聽到的巨大爆炸聲。

諾福克警方在一份聲明中表示：「該裝置在採取緩慢燒毀炸藥的過程中提前發生爆炸。」所幸無人傷亡。「諾福克警察局副局戴維森（Nick Davison）在聲明中說：「正如事先所說，總是有意外引爆的風險，這就是為什麼在整個行動中採取了這些預防措施。」

「值得慶幸的是，所有人員都已找到，各機構正在一起評估（爆炸）對河堤的損害。」

社群媒體上的網友說，他們聽到一聲巨響，24公里外的建築物都感覺得到在搖晃。當地時間週五晚間，距離炸彈200公尺和400公尺的警戒線被解除，大多數道路已經重新開放，居民也被允許返回。

文章來源：Great Yarmouth: Huge blast after unplanned WW2 bomb detonation
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