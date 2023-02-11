英國警方週五表示，在英格蘭東部諾福克郡（Norfolk）發現了一枚二戰時期的未爆彈，在拆除過程中發生爆炸，所幸沒有造成任何造成人員傷亡的消息，目前警方已經解除了封鎖線，大多數道路已經重新開放，居民也被允許返回。

The unexploded bomb in #GreatYarmouth detonated earlier during work to disarm it. Our drone captured the moment. We can confirm that no one was injured. Public safety has been at the heart of our decision making all the way through this operation, which we know has been lengthy. pic.twitter.com/9SaeYmHkrb — Norfolk Police (@NorfolkPolice) February 10, 2023

據《英國廣播公司》（BBC）11日報導，在諾福克郡大雅茅斯（Great Yarmouth）於本週二（7日），當炸彈首次在2根天然氣管道附近被發現時，警戒就已經拉到位，當這一枚二戰炸彈在進行拆除工作時發生爆炸，造成了數英里外都能聽到的巨大爆炸聲。

諾福克警方在一份聲明中表示：「該裝置在採取緩慢燒毀炸藥的過程中提前發生爆炸。」所幸無人傷亡。「諾福克警察局副局戴維森（Nick Davison）在聲明中說：「正如事先所說，總是有意外引爆的風險，這就是為什麼在整個行動中採取了這些預防措施。」

「值得慶幸的是，所有人員都已找到，各機構正在一起評估（爆炸）對河堤的損害。」

社群媒體上的網友說，他們聽到一聲巨響，24公里外的建築物都感覺得到在搖晃。當地時間週五晚間，距離炸彈200公尺和400公尺的警戒線被解除，大多數道路已經重新開放，居民也被允許返回。