桃園市46歲徐姓男子與32歲林姓男子昨前往復興區登山健走，因天黑迷失方向，且氣溫驟降出現失溫症狀，徐便請家屬報案。警消立即組成搜救隊深夜上山救援，所幸迅速在馬寮登山口進入約300公尺處尋獲2人，初步檢視無外傷，並護送他們下山。

46歲徐男與32歲林男昨赴復興區登山健走，因天黑迷路，且氣溫驟降出現失溫症狀。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

大溪警方指出，昨晚9時45分獲報，徐男與林男2人受困在復興區馬寮山，2人皆有失溫症狀，光華與三光派出所立即偕同巴陵消防分隊共9人，組成搜救隊伍入山搜救、搜救隊於昨晚10時55分許在馬寮登山口進入約300公尺處發現2人，初步檢視沒有外傷，警消便引導他們下山。

徐男與林男昨晚11時25分抵達光華派出所，警方也提供熱食泡麵、麵包供充飢取暖，後續2人自行返家。據悉，徐、林2人昨相揪前往復興登山，預計從復興三光里鐵力庫山縱走約8公里至馬寮山登山口，並請錢姓友人開車載至鐵力庫登山口，且約好於馬寮山登山口載他們返家，豈料因天黑迷路，加上氣溫驟降而失溫，徐男便請家人報案，錢也因等不到2人相繼報案，所幸順利被尋獲。

警方呼籲，民眾欲前往山區登山健走，除要注意天候外，也需考量自身體能狀況，避免體力不支發生意外。