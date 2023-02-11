國家運輸安全調查委員會主委楊宏智日前被周刊爆料翹班，利用上班時間泡湯、與友餐敘等，儘管他稱非事實、是媒體看圖說故事，但行政院長陳建仁要求政風單位調查。楊今日上午請辭獲准，他回應接下來立法院就要開議，不想因此模糊焦點，強調整件事非事實，且令他委屈。

楊宏智表示，媒體拿非事實的事情來文章，這幾天他心力交瘁，接下來立法院就要開議，希望這件事能打住，不要影響到執政團隊，他自行離職比較簡單，後續可能繼續在台大教課，或休息一陣子，他暫時沒想好。