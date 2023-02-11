行動健檢在台南市推行多年，今年度的「行動醫院-全民健檢」活動，今天起也從安南區溪心里活動中心出發，將陸續在各區安排上百場。其中，今年的健檢特別增加咀嚼吞嚥評估量表，市長黃偉哲認為，在美食之都的台南，一定要注意口腔機能的健全。 衛生局也說，上百場健檢活動將逐月於該局網站公告行程，市民可洽「台南愛篩檢」平台預約。

台南市長黃偉哲前往溪心里活動中心「行動醫院-全民健檢」活動現場關心市民的健康。（市府提供／洪榮志台南傳真）

今天一早黃偉哲即前往溪心里活動中心會場關心市民健康，並在現場體驗量血壓，並勉勵辛苦的工作人員。他表示，行動健檢服務在台南市已是推行多年的政策，不管是對官方或市民都是好處多多。

黃偉哲指出，對市民來說，透過健檢，對於許多疾病可以早期發現、早期治療；對官方而言，也可以透過健檢資料，掌握民眾的健康狀況，擬訂相關的健康促進政策。另外，健檢更累積非常龐大的資料庫，將這些資料去識別化之後，還可提供學術機關做研究，非常具有學術上的價值。

歷經2年的試行與討論，今年的「行動醫院-全民健檢」活動，也增加咀嚼吞嚥評估量表，並利用簡單的幾個問題，了解市民的口腔機能情況；針對有疑慮的個案，還提供衛教手冊及轉介服務。市民如有需求，可上衛生局網站「吞嚥咀嚼障礙評估專區」，將有同樣的評估量表及衛教資訊可供參考。

面對後疫情時代來臨，黃偉哲也呼籲市民，培養健康的生活習慣與定期健康檢查，是保護自己、維持健康活力的基本功，就如同防疫一樣，口罩、手部清潔及良好的社交距離都是必要的，期盼大家共同養成良好習慣，共創健康台南。