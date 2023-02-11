俄羅斯今天以飛彈攻擊烏克蘭電力設施，時值烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）結束歐洲訪問返國之際。烏克蘭官員說，俄軍正在東部發起早有預期的攻勢。

烏克蘭空軍表示，已擊落71枚來襲飛彈中的61枚。能源部長加盧申科（German Galushchenko）說，俄軍以飛彈與無人機攻擊6個區域的電力設施，造成全國大部分地區停電。

路透社報導，白宮表示，在俄烏戰爭將屆一周年之際，總統拜登為了展現對烏克蘭的支持，將於20日至22日訪問波蘭，同時表明美國會提供更多安全協助與援助。

美國國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說：「總統將非常明確表示，只要有需要，美國將持續與烏克蘭站在一起。」

為因應俄烏戰事，烏克蘭急待一項數十億美元的借款計畫來滿足資金需求。知情人士透露，國際貨幣基金（IMF）人員下週將在華沙與烏克蘭官員會面。

俄羅斯最新一波攻擊，正值澤倫斯基結束訪問歐洲盟友之際，他雖受到熱情歡迎，但對於他所要求的戰鬥機，並未獲得任何公開承諾。

澤倫斯基在晚間發表的錄影演說中表示：「倫敦、巴黎、布魯塞爾…我這幾天在每個地方演說，都談到如何增援我們的士兵，獲得相當程度的理解，也收到有利的回應。這涉及長程飛彈與戰車，以及下階段的合作，就是戰機。」

俄軍屢次攻擊距離前線很遠的民用設施，每次都導致數以百萬計烏克蘭人在冬天連日沒有電力、暖氣與水。每當烏克蘭在外交上或戰場上取得進展，通常就會遭受密集火力攻擊。

烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）說，空襲警報在早上尖峰時段響起，待平民避難後，有10枚俄羅斯飛彈在基輔上空被擊落。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）說，烏克蘭損失了44%的核能發電量與75%的火力發電容量。

美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）說：「這些攻擊是故意針對烏克蘭民眾冬天賴以維生的基礎設施。」俄羅斯則否認針對平民，還說俄方攻擊的設施都支援烏克蘭作戰。

烏克蘭一直在為俄羅斯的新一波攻勢做準備，認為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會希望在2月24日發起軍事行動一周年之際吹捧戰事成果。烏克蘭東部的頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Luhansk）州長都說，俄軍已展開攻勢。