大陸觀察者網11日引述印媒《今日印度》10日報導，隨著全球新冠感染病例大幅下降，印衛生部宣布，2月13日起，印度將取消對來自或途經中國大陸、新加坡、香港、韓國、泰國和日本的旅客的出發前新冠檢測要求。

此前，印度衛生部去年12月底宣布，2023年1月1日起，來自或途經中國大陸、新加坡、香港、韓國、泰國和日本的旅客需要新冠檢測，並行前將報告上傳到Air Suvidha門戶網站。

印度衛生部長拉傑什·布尚（Rajesh Bhushan）9日發給印度民航總局公開信稱，印衛生部取消該措施主要是因為，在過去的四周中，上述被要求行前新冠檢測的國家或地區的新冠感染病例都出現大幅持續下降，且最近28天全球感染病例相比之前也出現89％降幅。

公開信透露，印度的新冠感染病例也持續下降，如今每日新增報告病例不足100人。與此同時，為了防止由國際旅客攜帶新冠變種病毒入境所造成的疫情感染，印度衛生部決定將繼續對抵達印度當地機場的2％國際旅客（不區分國籍）進行抽樣新冠檢測。

值得一提的是，《今日印度》在報導中還引述中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友的發言，表示中國在未來幾個月當中再出現一波新的新冠疫情的可能性較低。

大陸國務院聯防聯控機制9日新聞發布會上，吳尊友介紹，中國剛剛經歷了一次全國性的新冠病毒的感染流行，多數人已經康復了，還有一部分人仍在康復之中。這個時段大陸全國人群免疫保護力處在一個較高的時期，所以在近幾個月再出現新一波的新冠疫情的可能性比較小。