男子阿祥（化名）於2021年間發現，女友小玲（化名）到夜店後與1名男生發生一夜情，氣憤毆打小玲並性侵害2次，還強脫衣服咬脖子、掐胸及扯髮，一審法官認為，被告犯罪情狀顯可憫恕，判2年徒刑，最後緩刑3年，可上訴。

檢警調查，阿祥（化名），對女友2度性侵，小玲（化名）求饒停止，阿祥罵「如果你再動就要弄更久」、「妳以後交新男友，我找妳出來妳就要出來」，小玲事後到醫院就醫，醫院疑性侵害事件並通報警方。

一審審酌，阿祥和小玲當時為男女朋友，阿祥因發現小玲與不詳人士發生一夜情失去理智，且事後均坦承並賠償25萬元調解，有悔意並彌補過錯，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

法官認為，男女朋友相處應互敬互愛，尊重對方性自主權，但衡量阿祥坦承、已調解，加上之前沒有前科等，依強制性交罪判其2年，並宣告緩刑3年，期間應參加法治教育3場並交付保護管束。

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