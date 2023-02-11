雲林縣消防局指出，10點55分獲報斗破裂冒出火煙，派遣斗南11、61、91車人員6人前往搶救。（雲林縣消防局提供）

烈焰高達數公尺，場面驚險。（民眾提供）

斗南鎮大業路交流道下方的中油天然氣管線今天上午11點疑似施工不慎挖破冒出烈焰，雲林縣消防局派員搶救，中油公司也緊急關閉天然氣管線止漏，11點32分火勢撲滅。

雲林縣消防局指出，10點55分獲報斗破裂冒出火煙，派遣斗南11、61、91車人員6人前往搶救，11點2分抵達現場，現場為中油汰換天然氣管線不慎挖破管線，引起燃燒，中油人員隨後抵達現場搶修。

烈焰高達數公尺，場面驚險，在消防隊部火線監測與撲滅下，中油公司緊急關閉天然氣管線止漏，半小時後滅火，有驚無險。