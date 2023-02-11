國民黨台南市黨部11日在永康舉辦新春團拜餐會，適逢去年9合1選舉結束，各選區輔選幹部都獲邀，國民黨主席朱立倫強調兩岸一定要和平，以對話取代對抗，以交流取代交惡，提到副主席夏立言到大陸訪問，是替農漁產業發聲，解決產業困境。

國民黨主席朱立倫（前排中藍西裝者）與黨員一一合影。（程炳璋攝）