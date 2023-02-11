藍選後擴大新春團拜 朱立倫強調：兩岸一定要和平 13:082023/02/11 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席朱立倫一一與每位參與團拜的黨員握手。（程炳璋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨台南市黨部11日在永康舉辦新春團拜餐會，適逢去年9合1選舉結束，各選區輔選幹部都獲邀，國民黨主席朱立倫強調兩岸一定要和平，以對話取代對抗，以交流取代交惡，提到副主席夏立言到大陸訪問，是替農漁產業發聲，解決產業困境。 國民黨主席朱立倫（前排中藍西裝者）與黨員一一合影。（程炳璋攝） 兩岸兩會新人事底定 劉結一掌海協 工商社論》強化競爭力與經濟韌性 執政團隊責無旁貸 兩岸文娛漸疏離 學者籲合資共贏 #國民黨團拜 #朱立倫 #大陸 #夏立言 #兩岸和平 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 後疫情時期的兩岸交流座談 夏立言：促進兩岸各領域交流合作 17:442023/02/10 兩岸 國台辦來台弔星雲遭拒 陸委會用「這理由」回絕 10:432023/02/11 兩岸 會見王滬寧 夏立言稱這「兩會」是兩岸黃金時代 21:182023/02/10 兩岸 「仁燦配」新內閣多位爭議續任引熱議！「他」聲量最高威脅賴清德選總統？ 10:552023/02/11 政治 游錫堃稱歡迎中國改變 但：台灣人沒那麼好騙 13:012023/02/10 政治 夏宋會 兩黨將推進兩岸和平發展 04:102023/02/10 兩岸要聞 若麥卡錫訪台對岸恐出手？夏立言赴陸會談 這件事成焦點 17:132023/02/10 兩岸 兩岸學者：麥卡錫若訪台 大陸必強烈反應 04:102023/02/11 兩岸要聞 夏立言與王滬寧會面 民進黨發聲了 23:082023/02/10 政治 國民黨不滿抹紅 民進黨質疑併吞方略 04:102023/02/11 政治要聞 星雲法師圓寂 中國佛教協會、陸國家宗教事務局長致電悼念 12:092023/02/11 兩岸 社評／兩岸和平 台灣主流民意之所趨 04:102023/02/10 焦點新聞 藍白合試水溫 朱立倫高虹安並肩坐 竹縣新春團拜 林為洲問藍夠團結嗎 04:102023/02/10 政治要聞 海納百川》夏立言訪陸穩和平，民進黨應正面看待（劉性仁） 13:012023/02/10 海納百川 識時務者梁文傑 鄭運鵬一句話力挺「他沒雙標」 網傻：不演了 00:552023/02/11 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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