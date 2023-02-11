「彰化縣要有自己的軌道建設」，是彰化縣長王惠美在2018年挑戰魏明谷時，討論熱度最高的話題，其上任後積極推動「一軸一環雙樞紐」，4年來已完成彰北捷運及彰南捷運的可行性評估報告，王惠美昨在臉書洋洋灑灑近900字再度為彰化捷運請命，強調不會因譏笑嘲諷而退縮，會持續爭取。

過去中央部會官員下鄉像是蔡英文、賴清德、蘇貞昌、陳建仁等，只要一有機會王惠美就會上前為彰化建設請命，包括彰化二林精密機械產業園區、田中基督教醫院，以及王惠美最重視的彰化捷運。

王惠美在臉書提到，連接新店安坑地區至臺北市的安坑輕軌正式通車。讓沿線居民的通勤時間減少，更帶動地方經濟、商業、就學及的發展，從2003年環評到2015年核定規劃，最終2023年通車，整整橫跨近20年。

王惠美也分享，她提出捷運的政見想的是如何免去機車通勤族的煩勞，念的是怎樣透過便捷的大眾運輸系統來增強交通連結，彰化和台中市是中部地區發展的雙引擎，台中捷運綠線南延彰化，就是希望中彰都會區能透過捷運系統串連，一起帶動經濟的發展。

她提到，彰北彰南捷運是超前部署的交通建設，彰化要拚中科二林園區和二林精密機械園區，人口數與就業人數將提升，軌道建設就是最好的交通配套，加上和美、鹿港水五金、觀光等區域，更需要軌道建設串連。

王惠美強調，她上任後不停歇地與團隊研擬捷運的具體規劃，4年來已經完成了彰北捷運及彰南捷運的可行性評估報告，領先全台任何一條捷運的規劃進度，團隊不會因一點譏笑嘲諷而退縮，只要家鄉更好，一切的努力就都值得。回到初心，我想不分藍綠，一起用建設改變家園！