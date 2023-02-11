員工們相揪換上籃球衣與最愛的《灌籃高手》合影留念。(戰國策傳播集團提供)

《灌籃高手》鐵粉員工當天來回衝日本東京，搶看《灌籃高手》電影首映。(戰國策傳播集團提供)

還記得動漫《灌籃高手》經典台詞，「教練，我想打籃球！」熱血劇情成為無數青少年的成長記憶。隨著電影《灌籃高手》在台上映，全台吹起一股包場籃球風，知名的「戰國策傳播集團」結合時事，包下松菸誠品電影院進行員工自強活動，看電影還能抽獎，以團結熱血的精神，一起和連假後的Monday Blue說掰掰。

近期包場看《灌籃高手》成為一種潮流象徵，繼先前新竹縣長楊文科包場請員東國中籃球隊球員看電影，台北市警察士林分局也包下影城犒賞辛勞執勤的員警。戰國策傳播集團董事長吳春城發揮創意，將員工自強活動結合時下最夯的籃球風，120名員工集體翹班看電影，透過寓教於樂方式，將熱血主角櫻木花道、流川楓永不放棄精神，與團隊合作默契感染大家，從工作到生活都要跟得上潮流。

今年30歲的戰國策傳播集團擁有很多《灌籃高手》骨灰級粉絲，有資深員工為參加電影《灌籃高手》首映，當天來回日本東京，後續在PTT精闢觀點發文，累積超過百則以上網友回文，討論度熱烈；不少死忠粉絲更是3、4刷電影，每次看都有不同心得；24歲的年輕員工蔡小姐分享：「櫻木花道與流川楓從競爭關係，到最後成為不可或缺的隊友，那種團隊羈絆關係真令人感動，回家要來看原版漫畫。」一部好看的《灌籃高手》電影，不僅傳遞正向觀念，更牽起不同世代員工話題橋樑。

自1990年開始連載的《灌籃高手》，除了是日本漫畫家井上雄彥最自豪作品外，日本發行量突破1億冊以上，經典IP魅力無限，擅長創意發想的戰國策傳播集團推出「相揪老闆翹班去」抽獎活動，讓員工翹班看電影，還能將超炫籃球帶回家，堪稱另類幸福企業。