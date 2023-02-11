被譽為全台最美山林燈節的台南市「龍崎光節-空山祭」，從去年耶誕節開展至今，已經累計超過8.5萬人次觀展，票房總金額突破530萬元，售出超過6.7萬張票。由於反應熱烈，原訂於2月12日閉展的空山祭，市長黃偉哲今天宣布，將延展至2月14日，希望讓空山祭陪大家迎接一個充滿藝術感的浪漫西洋情人節。

被譽為全台最美山林燈節的台南市「龍崎光節-空山祭」，因反應熱烈將延展至2月14日西洋情人節。（市府提供／洪榮志台南傳真）

黃偉哲表示，「龍崎光節－空山祭」不僅被譽為最藝術的山林燈節，更有浪漫夢幻活動的美稱，是情人節最佳約會地點。今年的空山祭以「隨風去留」為策展主題，透過藝術家的巧思與創意，在虎形山公園現地創作15件藝術裝置，提供民眾在大自然懷抱的山林夜晚中，沿著竹編小燈的溫暖黃光，手牽手走進奇幻炫彩的夢幻世界。不論是夜晚中提燈漫步的浪漫氛圍，還是吊橋上攜手並進的心跳加速，都可讓穩定交往、老夫老妻或還在曖昧期間的朋友感情升溫，歡迎大家來空山祭賞「光」放「閃」。

文化局指出，「2023龍崎光節-空山祭」是全國唯一採售票制的大型光節，展期直到2月14日，每日啟燈時間為下午5點30分至晚上10點，最後入場時間為晚上9點，平日票50元、假日票100元，假日票每日限額3000張。龍崎區民展期內天天免費，同為南關線的關廟、歸仁、仁德等3區居民也享有平日免費，至於65歲以上長者、6歲以下兒童出示證件同享平日免票入場。