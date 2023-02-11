國民黨副主席夏立言率團前往大陸訪問，已見過國台辦主任宋濤和中共中央政治局常委王滬寧，遭民進黨批評沒為台灣發聲，陸委會也抨擊矮化主權，今國民黨主席朱立倫反批民進黨不斷惡意攻擊、批評、抹黑、抹紅，對兩岸關係沒有任何正面幫助，重申最重要是希望大家共同為兩岸和平、對話交流來努力。

朱立倫今天到嘉縣黨部參加新春團拜，致詞時特別對台下黨員、幹部說，大家都不希望有戰爭，都希望和平，希望農漁產品可以賣出去，貿易問題可以解決，而此次夏立言訪陸的目的就是為了農漁民、鄉親、產業解決問題，同時也展現我們最重視的是兩岸可以繼續交流，兩岸和平才是最重要的目標，不是為了個人、政治或一個政黨，是為了整個台灣打拚。

針對夏立訪陸引發藍綠攻防，朱立倫說，國民黨最重要是希望兩岸和平，希望讓民眾過安定的好日子，透過經貿往來，所有產業可以更繁榮，這就是最重要的目標，這次夏立言帶著很多有關農漁民等各產業問題訪陸，希望可以一一解決，讓大家日子可以過得更好，也希望雙方可以更和平，透過交流對話，改善兩岸關係。

朱立倫說，國民黨雖然是在野黨，我們願意負責任的讓民眾解決問題，民進黨在這過程不斷惡意攻擊批評、抹黑、抹紅，這對兩岸關係沒有任何正面的幫助，我再次希望大家共同為兩岸和平、對話交流來努力。