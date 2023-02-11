基隆市環保局11日表示，為配合基隆市長謝國樑的「乾淨家園」政策，將自3月1日起，依環保署《違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則》，針對亂丟垃圾及常見環境污染行為加重裁罰，罰單金額將自2400元起跳，希望藉此遏止違規行為。

基隆市環保局表示，自3月1日起，亂丟垃圾將雙倍開罰，提醒民眾共同維護市容整潔。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市長謝國樑今年1月3日表示，推動「乾淨家園」政策，透過「拍攝宣傳短片」、「提高罰鍰基準」及「加強科技執法」三項措施，維護市容整潔，打造乾淨家園。基隆市環保局11日發布的新措施，正是這項政策的具體實現。

基隆市環保局表示，加重裁罰的項目除亂丟垃圾外，包括了丟棄煙蒂、吐檳榔汁（渣）、吐痰、寵物便溺未清除及路面、水溝汙染等，原本相關行為開罰會裁罰1200元，但自3月1日起，首次開罰就自2400元起，若影響環境衛生情節重大者，環保局會再提高處分金額，希望藉以高額裁罰達遏止違規行為。

環保局指出，除了加重裁罰外，凡被查獲隨地吐檳榔汁、檳榔渣的民眾，依規定開罰外，且須接受4個小時的戒檳班講習。另外，不論是將家庭垃圾丟置於公共區域，或是自家垃圾堆積影響到公共衛生，都可能涉及違規，請民眾勿以身試法。

基隆市政府表示，即日起至2月底為宣導期，請市民朋友千萬不要貪圖一時的方便，隨意丟棄垃圾或未依照規定地點、時間、方式丟棄垃圾（或回收物）導致環境的髒亂，同時也呼籲民眾共同維護市容整潔，切勿以身試法，免得荷包失血。

環保局長馬仲豪表示，清潔隊同仁除了每日清掃街道，亦有稽查人員不定時稽巡查並透過監視錄影蒐證取締、監控並隨時掌握市容環境，同時加強宣導以多管齊下方式，還給市民們乾淨的基隆。