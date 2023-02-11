14日就是西洋情人節，不少情人開始計畫與另一半共度美好佳節，新北市景觀處推薦5大公園之旅，從海邊到山上，從早到晚，助攻戀情升溫！

景觀處表示，如想要短暫遠離都市塵囂，就來石門「幸福雙心公園」吧！傳承石門「牽罟」傳統捕魚文化，園內設置「牽罟織夢網」裝置藝術，透過巨型不鏽鋼骨架搭配炫彩玻璃組合而成，在豔陽照映下會產生不同變化，呈現百變的光影效果，配合「幸福石門」愛心鐘，已是北海岸熱門的打卡景點之一。

而說到北海岸熱門景點，就不得不推薦三芝「芝蘭公園」及「芝蘭觀景平台」，長約57公尺的水藍色長廊，擁有「北海岸最美伸展台」美譽，尤其終點設有超大型閃亮的婚戒之裝置藝術，搭配遼闊北海岸海景，為情人節展開序幕。

若情侶想待在市區渡過情人節，板橋「介壽公園」便是最佳選擇！公園內有Q版王子與公主塑像、愛心形鞦韆架造景，搭配歐式庭院建築及拱門，許多夢幻場景讓情侶們美照拍不停，好好記錄甜蜜每一刻，附近還有許多婚紗公司、熱鬧商圈及餐廳，迅速為情侶們的戀情升溫！

倘若拍照還拍不夠，充滿粉紅泡泡的三重「永盛公園」絕對能滿足熱戀中的情侶，以浪漫愛情城堡為主題的兒童遊戲場，另設有愛心吊椅及彩色木馬等各種造景，地墊也有愛心字樣，宛如置身夢幻城堡及遊樂園浪漫氛圍滿點。

而情人節行程又怎麼能少了浪漫夜景？五股「水碓觀景公園」依山而建，周邊大多為住宅區，是距離城市鬧區最近的郊山。園區配合坡度遍植花木，有觀景涼亭、健康步道、自行車道、慢跑道及6條不同長度的休閒步道，其中色彩繽紛討喜的「賞景健身展望台」以及愛心造型的「看飛機展望台」更是適合情侶們的秘密浪漫景點。