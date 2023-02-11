52歲林美貞早年參加馬來西亞華裔小姐選拔和世界小姐比賽獲得冠軍出道，她和孫興結婚2次，育有1子，今(11日)稍早郁方曬出和林美貞同框近照，可見她美麗五官依舊，皮膚白皙光滑，幾乎沒有皺紋，郁方也讚她「和30年前一樣都沒變」。

林美貞多年前來台發展，和孫興傳出戀曲，2001年結婚，6年後因外遇分居離婚，2014年兩人又復合結婚，未料男方後來被爆另結新歡，和白髮熟女熱吻，對此，林美貞表示：「不想看也看到了」，似乎對孫興已經「切心」，據知兩人仍維持婚姻關係，而孫興近年又傳出與一名平頭女富商走得近。

林美貞和孫興二度結婚。（圖／中時資料照片）

今稍早，郁方發文表示，人生的緣分就是這麼奇妙，前幾天才跟朋友吃飯談到1991年選美，當時到馬來西亞出《笑星撞地球》外景，當地派來接待她們的就是剛得到華裔小姐頭銜的林美貞，恰巧昨天聚餐就遇到久違的林美貞，「你們看她是不是還是和30年前一樣都沒變？這才是真正的美女啊」，引來另一位美女主播蕭彤雯回：「你們都好美啊」，其他人也說：「歲月～在妳們身上沒什麼刻痕，各個美女膚質真好」。

郁方曬和林美貞合影。（圖／翻攝自好門媳婦的秘密生活郁小方臉書）

而林美貞近年經營甜點店，去年罕見帶著與孫興生下的20歲愛子孫恆參加媒體餐敘，兒子坦言現在每兩周會跟人在大陸的孫興通一次電話，他沒因爸爸不在身邊而斷聯孫興，林美珍則表示這幾年都在專心經營甜品店，自嘲天天都被節日出貨追著跑，沒時間談戀愛交新男友。