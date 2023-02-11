新竹市長高虹安昨與多名議員赴南寮運動公園勘查足球場，事後新聞稿提到「南寮足球場造價超過9800萬」，遭民進黨市議員劉康彥批評，9800萬元並非單指足球場，批評高造成錯誤討論風向。對此，高虹安表示，確實是指運動公園整體工程經費，也澄清沒有帶風向，僅如實傳達議員關心事項，並強調責成市府團隊，盡速規畫改善。

劉康彥指出，高虹安到南寮足球場會勘，會後發稿稱足球場造價超過9800萬，「這是錯誤資訊！」他說，9800萬是整座占地6.8公頃的「南寮運動公園」的工程經費，除簡易足球場外，還有籃球場、共融式遊具、體健設施、自行車天橋、停車場、公共廁所及環狀步道等，並非單單足球場就花了近億元。

劉康彥也認為，必須釐清足球場的定位，當初要在雜草叢生、高低起伏的浮覆地設置足球場，工程需求說明書就清楚載明，是「可提供簡易比賽使用」的足球場，長寬則須符合105公尺、68公尺的「標準規格」。

劉康彥說，因場地先天侷限，本就不是國際或全國「競技性」規格比賽的首選，去年底認養單位新竹市社區足球發展協會，也在此舉辦「全國社區足球錦標賽總決賽」，就是社區型簡易比賽，也是該場地當初在規畫設計時的定位。

至於場地品質，劉康彥則認為，需要不間斷地維護管理，他也直言，如果高虹安覺得過去做的不夠理想，如今願意更大力推動足球運動，現在就可以挹注更多經費和人力，優化南寮足球場的環境與設施，或另覓更合適的足球比賽場地。

對此，高虹安今回應，9800萬確實是指整座南寮運動公園的工程經費，而劉康彥指她「帶風向」，她則強調，新聞稿都是呈現事實，當天邀請議員們來參加，各黨各派議員，包括綠營議員劉彥伶，也親自到場關心足球場狀況。

高虹安指出，可能是劉康彥當天並未到場了解情況，所以認為文稿內容有帶風向之嫌，但事實上許多議員當天到現場，都有發表建議，並沒有帶風向，也如實傳達議員們關心的改善事項。

高虹安也說，9800萬元如此龐大的工程款項，當然希望足球場回歸本質，否則市民將難以接受，包括球場高低不平、坑洞、雜草和碎石等情況，都是會勘收集到的問題，她也責成市府團隊，盡速規畫改善。高也指出，劉康彥如果也關心足球場，盼下次會勘時，應親自到場關心。