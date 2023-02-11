思科副總裁暨隱私長Harvey Jang表示，企業要贏得和建立信任，單是保持合規並不足夠，透明度才是消費者信任企業的首要條件，而受訪企業則認為合規性是建立消費者信任的首要條件。儘管99%台灣企業認為他們已制定適當的流程，以滿足消費者對人工智慧應用和服務所期望的責任和道德標準，但88%受訪者認為，其企業須加強確保人工智慧應用中的消費者數據隱私。

雖然99%台灣受訪者相信在台灣本地儲存數據會更為安全，但研究同時發現，一旦考慮到成本、安全性和其他權衡因素後，他們便有所改觀。值得注意的是，97%台灣受訪者也認為，與本地供應商相比，具規模的全球供應商可以更好地保護數據。

思科大中華區副總裁暨台灣總經理林岳田表示，99%台灣企業相信消費者只會向能妥善保護個人數據的品牌購買產品及服務，而隱私保護對於所有不同規模的企業來說都是重要的業務指標。當企業愈能有效地進行透明化管理與使用消費者數據，便愈能成為消費者心中值得信賴的優質公司。