星雲法師2月5日圓寂，包括中共中央台辦、大陸國台辦主任宋濤、大陸海協會會長張志軍、中共江蘇省委書記信長星等大陸官員，10日向佛光山宗務委員會致唁電，全文如下：

國台辦唁函

佛光山宗務委員會：

驚悉佛光山開山宗長星雲法師2月5日在台圓寂，深感痛惜，謹致深切悼念。

星雲法師生逢民族弱亂之世，披剃山河破碎之間，畢生致力傳承弘揚中華優秀傳統文化，倡導人心向善，以智慧啓迪眾生，以慈善福利社會，功業傳世。法師家國情懷深厚，持守民族大義，情繫兩岸同胞，奔走兩岸三十餘載，恭迎佛指，賑災助學，堅定促統，反對「台獨」，矢志推動兩岸交流合作與祖國和平統一，貢獻卓著，永垂教範。

實現中華民族偉大復興是星雲法師的宿願。誠望佛光山秉承星雲法師遺志，賽續推動兩岸交流，促進同胞心靈契合，為山河一統、民族復興、同胞綿長福祉奉獻心力。

特此奉唁。

中共中央台灣工作辦公室主任、國務院台灣事務辦公室主任宋濤

2023年2月10日

海峽兩岸關係協會唁函

佛光山宗務委員會：

驚悉星雲法師安祥示寂，不勝哀惋，謹致深切哀悼！

星雲法師弘法凡八十五載，篳路藍縷，以啟山林，和樂利生，開一代宗風。致力弘揚中華文化，傾心教育公益，福澤惠遠，成一世宏業。法師行腳世界，高德遺韻，遠播海外，影響深遠。

星雲法師家國情懷深厚，民族大義沛然，堅決反對「台獨」，力主和平統一，深受兩岸同胞敬重。法師情牽鄉梓，心繫兩岸，念茲在茲親情融合，孜孜以求交流合作。我與大師多次晤面，九年前赴台蒙盛大歡迎，隆情勝意至今難忘。

人天眼滅，長空瞬寂。哲人其萎，風範長存。深盼諸位大德，秉持星雲法師宿願，賡續兩岸交流，促進同胞心靈契合，為實現國家和平統一、民族偉大復興接續努力，再譜華章。

專此馳唁。

海峽兩岸關係協會會長張志軍

二〇二三年二月十日

中國共產黨江蘇省委員會唁函

佛光山宗務委員會：

驚悉佛光山開山宗長星雲法師安詳入寂，十分沈痛，特致函唁！

星雲法師學識淵博，德高望重，一生倡導人間佛教，勤於弘揚佛法和傳承中華優秀傳統文化，秉持「兩岸一家，本來同手足一體」的理念，致力推動兩岸交流合作，深受兩岸同胞敬仰。

星雲法師生於揚州，出家於南京，祖庭為宜興大覺寺，與江蘇淵源深厚。上世紀九十年代以來，法師更是為推動蘇台兩地佛教、文化、慈善等多方面合作交流不辭勞苦，不遺餘力。法師的圓寂使江蘇失去了一位誠摯溫潤的朋友，一位德高望重的鄉賢。

對星雲法師辭世，謹致以深切哀悼，並向法師門人、弟子致以親切的慰問。

中共江蘇省委書記、江蘇省人大常委會主任信長星

2023年2月10日