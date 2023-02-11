12年國教上路4年，新北市為展現學校課程特色、打造優質課程，自110學年度起推動校訂課程亮點計畫。日前辦理校訂課程亮點學校頒獎暨成果發表，共有16所國小獲獎。教育局表示，新北市每學期皆會邀請課程專家針對各校課程計畫進行審查、建議、輔導及陪伴，培養學校課程發展能力。為推動新課綱，每年補助約600萬元，致力推動前導學校、教師培訓、成果發表等，

教育局表示，獲獎的16所小學有文德、復興、北大、景新、瑞芳、思賢、永福、安溪、海山、秀山、興仁、興福、三峽、修德、中山和重陽。透過計畫審查、教學實踐、成果發表三階段的嚴選把關，發掘學校課程特色亮點，作為各校觀摩的典範。

教育局長張明文表示，為展現新課綱「素養導向」及「學校本位課程發展」的理念，落實以學生為主體的適性學習，新北市國小依據學生特質、師資專長、社區環境、資源性質及教育趨勢等條件，研發並實施具有教育價值性、在地文化性、創意特殊性的校訂課程，課程類型涵蓋文史踏查、生態環境、社團課程、科技創客、議題探究、閱讀教育、雙語課程、創新實驗等八大主題。

復興國小是個饒富生態資源的都市森林小學，周德銘校長指出，全校教師傳承「閱讀、健康、鄉土、創意」四大主題，系統性地將生態環境、SDGS等議題融入校訂課程，從低年級的生活適應，到中年級樂在閱讀的課題，均在引導學生透過體驗與實踐的歷程，在書香與大自然環境裡，建構孩子做中學的自主學習能力，並落實素養導向的學習內涵。

興仁國小校長楊順宇分享，學校以校內台灣百合與黑松作為校訂課程主軸，成立教師專業社群，以有效的課堂教學模式，漸次趨近發展「百松四響曲」校訂課程。二年級藝術課程中，學生收集校內各種植物種子，利用種子的不同顏色、外型與特徵，創作立體造型作品，除了實踐素養導向教學，也發揮孩子的創作力，教師團隊更積極參與校外分享與公開授課，擴散校訂課程的發展與實踐經驗，展現團隊效能。

教育局表示，未來將持續透過優化課程計畫審查、落實教學實踐、擴大成果發表等策略，讓各校在課綱規範下發展在地課程特色，提供學生多元學習、適性發展的機會，讓每個學校的課程亮點，點亮新北學子學習之路。