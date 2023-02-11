2024大選國民黨總統人選未明朗，卻已有不少人表態爭取要選立委，更傳出國民黨中央已著手研擬立委提名機制，今國民黨主席朱立倫仍重申，等3月4日南投立委補選後，再來討論各地立委跟總統大選事務，強調目標是號召更多的人來支持、加入國民黨，只要是目前非綠的朋友，不管原來是藍色的、白色的或其他顏色的，我們一起來努力、團結。

今朱立倫參加嘉義縣黨部新春團拜時再度被問到大選提名，朱立倫說，國民黨正在各地辦新春團拜，最重要的目標是除了國民黨，還要號召更多好朋友團結支持，在執政縣市能團結支持縣市長，讓大家做得更好，非執政縣市也號召更多好朋友，團結支持國民黨重返執政，但目前共同目標就是3月4日南投立委補選，全黨會一步一腳印，團結努力讓林明溱高票當選。

朱立倫強調，國民黨就是秉持這樣的原則，走對的路，提對的人，團結一致，無私無我，最後才能勝利成功，重申3月4日之後再來討論各地立委跟總統大選的事務，希望號召更多的人來支持國民黨，只要是非綠的朋友，都歡迎來加入、支持國民黨。