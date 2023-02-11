星雲法師圓寂！阻擋陸來台弔唁？ 鄭文燦：合情合理 依照慣例

行政院副院長鄭文燦11日到佛光山悼念開山星雲大師，對於大陸官員來台弔唁星雲大師，鄭文燦說，原本申請的宗教局前局長葉小文於2009年在台訪問期間有遇到抗爭與抗議，當時的馬政府有註記。這部分要按照慣例與默契處理。

對於開放大陸團來台弔唁，鄭文燦說，原本申請的120人包含陸港清流、信眾與宗教人士等都已經核准，基於合情合理、依照慣例，陸委會會樂意支持與協助。因為過去陸委會與國台辦之間有業務聯繫的機制，也有過去的慣例與默契，如果是國台辦或統戰部門的現職人員，要依照機制提出申請。

基於入境目的，維安等級的安排，需要依照慣例。鄭文燦表示，目前申請的38人，已經有26人核准，陸委會會依照專案的原則來處理其他人的入境問題。

還有哪些大陸官員來台弔唁？鄭文燦僅表示，陸方也有發表聲明要團進團出，陸委會目前對38人已經核准26人，將合情合理，依照慣例來處理。基於業務聯繫溝通機制，可以溝通與商討，根據這些默契來進行。