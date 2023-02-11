大陸《環球時報》11日報導，俄羅斯駐華大使伊戈爾·莫爾古洛夫10日接受俄新社採訪時談到中俄關係，他特別提到，今年俄中貿易有望超過2000億美元。中國商務部9日統計，中俄貿易額2022年超過1900億美元。

莫爾古洛夫說，能源行業是兩國經貿往來的火車頭，因此，貿易增長主要由能源資源供應增長驅動，約占對華出口總值的75％。

就中國對俄羅斯出口而言，他提到，去年春季曾有過一段低迷時期，但這一情況在年內好轉，總體來看，去年中國對俄羅斯出口增長12.8％。至於貿易額的預測，莫爾古洛夫說，考慮到世界經濟形勢不穩定，現在很難做出任何計算，尤其是國際上有不少專家預測世界經濟將出現衰退。「但總的來說，我們有信心超過雙方高層設定的 2000 億美元的目標，我認為我們將以更大的數額超越它」。

此外，莫爾古洛夫還談到本國貨幣結算問題。他說，去年中俄雙邊貿易額中約有一半用人民幣和盧布結算，相比過去增長了一倍。「在俄羅斯，對中國國家貨幣的需求顯著增加」。

莫爾古洛夫補充說，「去年，莫斯科交易所人民幣-盧布貨幣對交易量增長了100倍，超過了盧布-美元貨幣對交易量。此外，在過去的一年裡，俄羅斯企業發行人民幣債券的做法也開始流行起來」。