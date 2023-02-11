告五人將於4月8日「跳級」站上台北小巨蛋舞台萬人開唱，舉辦第一次世界巡迴演唱會「宇宙的有趣」門票今（11日）中午12點啟售，海內外粉絲瞬間搶購一空，僅1分鐘萬張門票立刻完售，可見告五人魅力不容小覷，旋風人氣再創新的里程碑。主辦單位表示，將儘速確認場館檔期及製作單位「必應創造」軟硬體執行相關，希望可以達成告五人之前對歌迷承諾的「希望首賣秒殺就加場」，所有歌迷稍安勿躁、拒絕黃牛。

出道6年的告五人首度攻蛋門票銷售一空。（相信音樂提供）

首次攻蛋的門票開賣當下，告五人正在加拿大溫哥華的演唱會後台準備上台演出，犬青、雲安和哲謙的心情忐忑不安，跟粉絲一樣緊張守候在螢幕前面，直到開賣沒多久看到售罄消息的那刻，如釋負重地跳起來開心尖叫，犬青說：「很感謝大家的支持，第一次在小巨蛋這麼大的場館其實也很緊張，歡迎大家來到告五人的宇宙裡玩耍！」雲安興奮說：「非常謝謝我們歌迷，在後台演出的我們很震驚也很感謝，期待在宇宙的有趣裡，跟大家一起玩更多有趣的事情。」

哲謙則表示：「由衷地感謝想要來現場同樂的每一個人，有你們陪伴，見證我們慢慢成長，是我們的福分。」他也透露告五人目前也正努力籌備演出的各種內容，「到時候現場一起把蛋給掀了！」而他們所屬的相信音樂也送上氣勢磅礡的完售大禮，特別包下小巨蛋外牆的巨大天幕，整天輪播告五人廣告，讓走過路過的歌迷不再與告五人「愛人錯過」。

告五人日前在新加坡、馬來西亞演出，許多海外歌迷聽聞4月8日告五人將踏上小巨蛋，紛紛想要衝來台北和告五人共創首次的萬人演唱會回憶，旅行社也聞到商機，五福旅遊特別推出限量海外套裝行程，讓星馬港澳的歌迷能夠享受演唱會一條龍的規劃，免去許多繁雜程序；另外也端出高鐵套裝行程，讓粉絲看完演唱會輕鬆返家。更多告五人的活動近況可上相信音樂、告五人官方臉書粉絲專頁查詢。