西洋情人將至，根據7-ELEVEN內部觀察發現，近幾年在學區、商辦型商圈，於情人節期間的糖果、巧克力等類別業績翻倍成長，看準玫瑰花等應景花卉需求增加，加上今年西洋情人節恰逢平日，7-ELEVEN門市以「新鮮花束」、「傳情咖啡杯套」、「甜蜜零食」三大策略搶攻就近買甜蜜商機，自2月12日起限量販售「空運進口玫瑰花」，提供民眾就近買選擇；同時推出「珍愛情人節」活動，使用3大支付工具享立折優惠，打造在地最大的送禮選物平台，預計帶動相關類別業績成長近1成。

根據全家便利商店銷售觀察，草莓風味商品以吸睛又百搭的特性受到消費者喜愛，每年草莓季皆創造「追草莓」消費風潮，其中又以草莓入料的烘焙類商品為暢銷品項；全家便利商店於春節期間推出草莓優格霜淇淋，創造消費者排隊嚐鮮風潮，春節期間即迅速熱銷一空、銷售破百萬支。

為迎接情人節，全家便利商店透過鮮食開發優勢，於2月8日起陸續推出第二波草莓季美食，此波一口氣推出10款以草莓入料的烘焙點心，包含麵包、土司、甜點與三明治，搭配零食、飲品等超過百項的粉色系商品，用酸甜滋味搶攻草莓季與情人節商機。