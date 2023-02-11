據「揚州發佈」今天發布的消息，揚州市副市長劉流今天上午在北京首都國際機場表示，「最終還是被擋下了，無法代表家鄉人民赴台弔唁大師。」劉流悲傷凝重的表情，難掩失望之情。由於民進黨當局阻擋，大陸弔唁星雲法師代表團無法赴台，劉流就是隨團成員之一。

「揚州發佈」消息稱，台灣佛光山開山宗長星雲法師2月5日圓寂，大陸有關方面高度重視。應佛光山邀請，大陸國台辦、國家宗教局、中國佛教協會及江蘇省等有關方面組成弔唁團，計劃於2月11日至14日赴台弔唁。連日來，弔唁團38人在佛光山協助下，循正常途徑統一辦理赴台手續，並按計畫於今天（11日）早上到首都機場集合準備出發。由於台灣方面阻擋，弔唁團無法成行。

「一開口，最是那濃重的鄉音，一聽，就是地道的揚州人。」「揚州發佈」消息稱，星雲大師是江蘇揚州人，赴台發展佛教事業，離別家鄉數十載，鄉音不變，鄉情難了。揚州始終是星雲大師心裡最柔軟、最溫暖的地方。揚州鑒真圖書館由星雲大師捐建，大師也曾多次回鄉。2015年，星雲大師到鑒真圖書館連開3天講座，座無虛席。

「揚州發佈」消息稱，「如今，星雲大師圓寂，民進黨當局罔顧基本的人道主義，粗暴拒絕大陸弔唁團赴台，致使家鄉人民無法赴台表達哀思，嚴重傷害家鄉人民的感情，絕非星雲大師所願。」

劉流說，「赴台弔唁已無法成行，後續我將隨團參加佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺的弔唁活動，借以表達家鄉人民對星雲大師的哀悼。」