加勒比海島國海地黑幫暴力遍布，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天以「活生生夢魘」形容當地慘況，疾呼派遣國際部隊進駐。

法新社報導，圖克結束為期2天的海地全國訪視後呼籲各國領袖，應即刻考慮派遣一支設定派駐期限的特殊支援部隊進駐；海地政府從去年就一直訴請國際部隊駐軍。

海地長年一直深陷人道、經濟和衛生危機的惡性循環，殘酷的幫派暴力更讓局面雪上加霜。

根據今天發布的一份聯合國報告，海地首都太子港的太陽城（Cite Soleil）社區，集體殺人、輪姦和狙擊等案件最近幾個月急遽攀升，居民備受煎熬。

圖克在新聞稿裡說：「報告發現的情況駭人，描繪出的景象是人們連月來身陷犯罪黑幫恐怖魔爪，但政府卻束手無策。這只能以活生生的夢魘來形容。」

聯合國的報告指出，單是太陽城社區內的布魯克林（Brooklyn）鄰里，2022下半年就有260多人死於黑幫暴力、有記錄在案的輪姦女性案就有近60起。

報告特別著重一起駭人聽聞案件。本案裡黑幫先是將有4個孩子的母親蘿絲（Rose）的丈夫殺害，還痛毆蘿絲並當著孩子面性侵她，歹徒離開前還縱火燒屋，行徑令人髮指。

圖克表示，海地警方「亟需協同性的國際支持以應對挑戰，才能強化符合人權義務式的應對局勢能力」。

海地全國超過一半的範圍遭黑幫掌控，擄人勒贖更成家常便飯。黑幫經常要求巨額贖金又性侵肉票。

圖克警告，海地有超過50萬的孩童住於黑幫控制地區，幾無接受教育機會。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）去年10月轉達海地總理亨利（Ariel Henry）的國際協助訴請，並要求聯合國安理會派維和部隊到海地。

但儘管另有不少國家也發出類似呼籲，派維和部隊進駐海地的計畫卻遲無進展。

美洲最貧困國家海地，在總統摩依士（Jovenel Moise）2021年7月遇刺身亡後各項危機加劇，自2016年以來也再無舉辦全國性選舉。