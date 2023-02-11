台北房價超高，不少人選擇住在郊區省錢。一名女網友分享，家裡住在淡水區，但最近找了份在台北市東區的工作，每天上下班得花3個多小時通勤，如今才堅持了1個月就快要崩潰，因此很想搬去外婆家住，因為外婆家距離公司較近，每天只要通勤1小時即可，但她又怕打擾到老人家的生活，因此感到很糾結，也引起網友討論。

一名女網友昨在Dcard上分享，她最近在台北市東區找到了一份工作，但才入職一個多月，她就快要受不了了，因為她家在淡水，每天上班必須先趕輕軌，再轉捷運上班，來回至少要花3個多小時來通勤，使她的壓力很大。

女網友表示，原本想趁通勤的時候讀書，但後來發現在車上學習的效率超低，沒學到多少東西，反而還讓自己腰酸背痛。因此她開始考慮要不要搬去外婆家住，因為外婆家距離現在的公司通勤大約只要1個小時，但又擔心打擾到老人家，因此非常猶豫。

女網友也說，不考慮在外面租房子的原因是，當初在台中念書，畢業後回台北，除了是因為薪水比較高以外，還有就是老家在台北，打著可以省房租的主意回來的，否則若要在外面租房子，她肯定會選擇住外縣市，因為台北的房租真的太貴了。

貼文引起網友討論，不少過來人表示，時間就是金錢，通勤3小時太誇張了，如果可以的話，建議和外婆談一談，如果真的覺得不好意思，可以主動提出要幫忙出一些日常開銷。「通勤時間太長絕對會受不了，如果怕麻煩外婆的話，可以幫忙負擔一些生活費用」、「住外婆家就要幫忙分擔家事或生活費，即使外婆說不用，你也要做，否則長期下來，肯定會有嫌隙出現」。