鳳山五甲龍成宮是鳳山地區許多民眾的信仰中心，面對此次土耳其強震，龍成宮10日晚間緊急召開組長會議，決議是否捐款及捐款金額，最後會議結果為捐出300萬元，來援助土耳其。龍成宮廟方期盼透過此次捐款能盡到拋磚引玉的效果，讓更多人一起加入援助土耳其行列。

五甲龍成宮號稱鳳山五甲地區規模最雄偉的廟宇，主要祭祀媽祖等眾神明；龍成宮除了是當地民眾的信仰中心外，也為地方建設閱覽室，讓鳳山當地的學子能夠前往讀書；廟方也為了獎勵考上碩士、博士班的信徒子女，頒發獎助學金。

廟方除了對於當地民眾有許多貢獻外，也多次舉辦地方性的重大活動，2019年時龍成宮邀請日本阿波舞前來表演；2020年鎮瀾宮大甲媽百年南巡時也與龍成宮舉行雙媽遶境；2022年白沙屯媽祖首度到鳳山時，也由龍成宮主辦。

五甲龍成宮主委鄭振成盼能透過此次捐款，達到拋磚引玉的效果。（取自五甲龍成宮臉書／楊舒婷高雄傳真）

龍成宮主委鄭振成表示，昨日晚間8時臨時召開組長會議，由廟宇幹部共同討論是否捐款及捐款金額，經過1個多小時的討論後，幹部全數贊成捐款，並決議捐出300萬元的款項來援助土耳其。

鄭振成感慨表示，土耳其這次的強震真的太嚴重了，比當初日本311強震嚴重許多，而回想當年台灣遭受921大地震時，土耳其對台灣的救災也不遺餘力；因此看到土耳其面臨到此次的難關，決定伸出援手、共體時艱；也希望達到拋磚引玉的效果，讓更多有能力的人一起援助土耳其。

對於此次龍成宮慷慨捐款，曾擔任第15屆鳳山市市長也是媽祖虔誠信徒的立委許智傑表示，感謝龍成宮長期熱心公益，這次慷慨解囊捐款300萬援助土耳其災民，令人相當感動，盼能持續將台灣人的善良與愛，傳遞到遙遠的土耳其，撫慰災民的身心靈。