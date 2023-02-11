苗栗縣君毅中學11日舉辦第10屆全國機器人創意闖關比賽。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣君毅中學11日舉辦第10屆全國機器人創意闖關比賽。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣君毅中學11日舉辦第10屆全國機器人創意闖關比賽。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣君毅中學投入機器人培訓教育12年，培養出多個全國機器人比賽冠軍，已成為苗栗縣重要機器人教育基地，11日，由縣府委託舉辦全國智慧型機器人創意闖關比賽，共有來自全國各高中職校25隊、國中小學57隊共82隊參賽，期望透過比賽交流擴大國內機器人基礎教育。

君毅中學從2011年年起先後投入逾千萬經費，領先全國設立「苗栗縣機器人教學中心」、「機器人國手培訓基地」，培育出多個全國機器人比賽冠軍，其中畢業自資訊科的張皓鈞及林義峰更入選國手，代表台灣參加2022年法國舉辦的國際技能競賽，榮獲世界第5名佳績。

君毅機器人戰隊除享譽國際為國爭光外，多年來積極與縣府合作推動各項科學 教育活動，11日舉辦「全國智慧型機器人創意闖關比賽」邀請全國高中職學校隊伍參賽，期望透過競賽平台，培養孩子系統思考解決問題能力，並精進教師創新教學能力，提升科技與創造力教育成效。

這項比賽先前2年因疫情停辦，今年復辦，比賽分為「創意闖關」、「三對三足球」、「趣味相撲」等三個項目。報名參賽的國小與國中組多為竹苗區學校，高中職組則有全國各校報名。校方並特邀積極發展機器人教育的國立雲林科技大學、育達科技大學合作，委請全國機器人技能大賽裁判長夏郭賢擔任本次比賽總裁判長。報名參賽創意闖關比賽的有國中小組6隊、高中組6隊，機器人遙控足球大賽則有15隊，趣味相撲大賽組國小組21隊、國中組15隊、高中組19隊。

今年的機器人創意闖關比賽是以垃圾分類為主題，故事情節是以設計一台可以搬運定點垃圾或資源回收品垃圾車，垃圾車應可辨識物品是否符合回收條件，將符合者搬運至指定位置，運作過程皆由垃圾車自動進行、辨識、避障，以達自動化、節省人力的目標。