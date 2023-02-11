土耳其周一發生7.8級強震，導致逾2萬人死亡。行政院日前責成衛福部開放土耳其賑災專戶，2月7日起開放接受捐款。截至昨日傍晚5時，共接獲2億7177萬餘元捐款。

衛福部開放捐款首日，共湧入逾千萬善款，9日再宣布新增捐款管道，民眾可透過ATM、網路銀行、臺灣行動支付方式捐款，亦可利用四大超商捐款。截至2月10日傍晚5時止，總計接獲捐款4萬3462筆、2億7177萬餘元。

衛福部說明，民眾可利用以下方式進行捐款：

(一)臺灣銀行：捐款帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」。自動櫃員機(ATM)、網路銀行、臺灣行動支付(臺灣pay)轉帳、臨櫃存款。

(二)金融機構臨櫃匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

(三)郵政劃撥：帳號50269506「中華郵政股份有限公司南港昆陽郵局」，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

(四)四大超商門市：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，捐款名稱「衛福部土耳其震災專案」。

衛福部表示，捐款期間賑災專戶收到的捐款，將全數交由外交部作為土耳其賑災之用，請民眾捐款後，於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至（02）8590-6065或電子郵件信箱[email protected]，以利寄送收據（如以郵政劃撥捐款者，免再傳真收據），聯絡電話（02）8590-6627，亦可洽1957免付費福利諮詢專線詢問。