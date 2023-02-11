雲林縣去年底需安置兒少169人，但僅31戶可寄養家35名孩童，其餘住機構或外縣市接受照顧。雲林家扶表示，每年招募都遠遠不夠，近6年來退出29戶、新加入20戶，現役15年以上的有5戶、5年至15年的有16戶、5年以下10戶。

雲林縣府指出，全台近5年來每年平均安置大約1500至160名寄養兒少，2021年6月底前全台共有1322戶寄養家庭，40歲以下的寄養家庭占比不到一成，年輕家庭願意加入的比例有愈來愈少的趨勢。

雲林縣今年有31戶家庭擔任寄養家庭，雲林縣長親自授證。（周麗蘭攝）

雲林家扶今年合格授證的寄養家庭有31戶，新增4戶，照顧約35位寄養童，但全縣2022年有169位安置的兒少，有近8成兒少需到機構甚至是到外縣市安置。

雲林家扶陳燦勳主委表示，目前31戶寄養家庭中資歷15年以上的有5戶、5戶至15年的有16戶、5年以下10戶，2017年至2022年近6年來退出的比新進的多，退出29戶、新加入20戶，每年招募遠遠不夠。

張麗善表示，雲林縣寄養家庭照顧量能趨近飽和，亟需新血加入，希望社會大眾共襄盛舉，她希望這些失依的小孩有個完整的家，成長過程感受到愛，在人格發展上可以非常健全。

38歲寄養媽媽許麗雅2019年加入寄養家庭行列，照顧小一的雙胞胎，小朋友口語不清講的話像「火星語」，許麗雅請語言治療師到宅協助，矯正孩子發音，慢慢改善孩子發音表達與溝通，耐心陪伴孩子成長。

寄養家庭李鴻銘、林玉鳳伉儷也是2019年加入寄養家庭行列，安置的孩童語言遲緩、身體滿布傷痕、眼神畏縮，經過醫療、營養、語言治療、心理諮商復健，小弟弟已經忘記傷痛，表現活潑，講話也很清楚。

張麗善今日除頒發2023年寄養家庭聘書給31戶家庭，感謝寄養家庭在疫情期間不畏艱難守護寄，並呼籲有意願的家庭踴躍申請，讓受虐、失依兒少有個溫暖的避風港。年滿25歲、教育程度國中以上、家中有足夠空間、穩定收入者歡迎參加培訓。