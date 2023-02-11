星雲法師5日辭世，兩岸為此同悲，佛光山13日舉行圓寂頌讚典禮，多名陸方高官申請來台未獲同意，國台辦指控民進黨當局阻擋。對此，民眾黨立法院黨團邱臣遠11日表示，對岸事務主管應循既有聯繫機制聯繫，尤其在兩岸關係惡化下，陸方應避免敏感政治因素加入，但也期許陸委會盡力化解構思解決之道。

邱臣遠認為，兩岸雙方對於兩岸事務主管部門人員往來，本就有業務溝通聯繫機制，仍應循既有聯繫機制先行聯繫；另外，在兩岸關係惡化下，雙方信任與善意正待重建，陸方應避免敏感政治因素加入，以利兩岸彼此推動互信互助的交流合作。這點希望對岸政府能理解。

邱臣遠指出，星雲大師除了終身奉獻於佛教，也長期致力於文化、教育、慈善事業推動，對於台灣社會及兩岸交流貢獻多，相信星雲大師也期盼兩岸和平，因此悼念星雲大師，正要彰顯他這不分藍綠、超越兩岸政治對立，積極推動文化及慈善等有利社會的作為。

最後，邱臣遠提醒，陸委會最主要功能是整合性的推動兩岸交流，開創兩岸和平新局，對於兩岸關係不佳下的交流及溝通機制無法順利運作，期許陸委會盡力去化解及構思解決之道。