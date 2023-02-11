北市80歲蔡姓老翁，日前與同歲老伴一起到銀行辦事，不料，因人潮太多，一眨眼蔡翁發現太太走失了，著急地在附近尋找，大安分局敦化南路派出所員警隋育德、王政耀見狀立即主動上前關懷，並幫忙尋找老婦的行蹤。

員警當時在忠孝東路四段巡簽台灣燈會勤務，在第一銀行前看到蔡翁神色緊張，似乎在尋找什麼，於是立即走向前了解，蔡翁焦急地表示老伴不小心走失了，員警除了一邊耐心詢問，也幫忙在周邊巷子一條條來回穿梭尋找。

員警在細心詢問下，發現迷途老婦身上有攜帶Airtag藍芽追蹤器，於是警方配合追蹤器定位，終於在光復南路附近尋獲老婦，蔡翁見到老伴平安無事頻頻感謝警方積極的協助。

警方表示，國內社會逐漸高齡化，家中如有年長者迷途走失，除了警方會積極協助外，民眾也是年長者重要的安全網，必要時要在失智或容易迷途的老人身上放置足以識別或聯絡的資料，亦可購置能定位等器材提供家屬穿戴，防止老人迷途走失。