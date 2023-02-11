何篤霖日前攜女歌手李之勤上《那些年。那些歌》，演唱許多經典歌曲，何篤霖笑說，當接到電話詢問他要不要來節目唱歌時，立刻緊張地拒絕了，因為不知道從什麼時候開始，內心對唱歌這件事，出現「過不去的坎」。

何篤霖與李之勤透露，當年意外成為螢幕CP，右為主持人陳國華。(年代提供）

問到2人如何成為好朋友時，李之勤透露其實2人當年因外型登對，被節目效果「湊成一對」，還一起演唱歌曲〈月下對口〉，變成貨真價實的「螢幕CP」。講到這裡，兩人竟直接清唱〈月下對口〉可愛的互動配上絕佳默契。

聊起人生故事時，出道近30年的何篤霖表示原本志向是當「舞者」，出道前幫周丹薇伴舞意外被唱片公司相中，誤打誤撞進演藝圈。他過去對唱歌其實有著很深的恐懼，拒絕許多通告、演唱會等，但有天他意識到這不是辦法，於是下定決心「不要再躲了！那就去面對」。所以在接下《那些年。那些歌》的通告，何篤霖告訴自己，生命不管到幾歲，都要練習自我突破和挑戰。

突破心魔的何篤霖，節目現場演唱「拒唱」的成名曲〈一生能有幾次選擇〉，而拒唱原因也隨之曝光，何篤霖表示當年出唱片後，每天都必須唱這首歌，演唱會、簽唱會更是需要，所以他感到很膩、很煩躁，甚至直呼：「真的不想唱。」開始懷疑人生的目標和意義是什麼，但好在最終自己終於克服心魔，成功跨越心中那道坎。